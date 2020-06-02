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Kayseri'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 18:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Örenşehir Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinin yanı sıra ekili alanlar da zarar gördü.

Dolu nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirten çiftçi Bilal Çakmak, "Uzun süredir bu şekilde yağan bir doluya şahit olmadım. 2-3 dakika içerisinde fındık büyüklüğünde yağan dolu domates, soğan, üzüm gibi meyve ve sebzeye zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Bir diğer çiftçi Hamit Çakmak da ilçedeki ekinlerin dolu nedeniyle zarara uğradığını kaydetti.

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