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Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

09.02.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki çeşitli adreslerde bulunan ev ve iş yerlerine girerek maddi değeri 274 bin 500 lira olan gıda, ziynet, silah ve nakdi para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y, L.K, F.G, B.Y, S.F, Ü.G. ve S.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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