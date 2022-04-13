YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de evinde makak maymunu besleyen kişiye 3 bin lira ceza

Kayseri'de evinde makak maymunu besleyen kişiye 3 bin lira ceza

13.04.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evinde makak maymunu besleyen kişiye 3 bin lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde beslenen makak maymunu, görevlilerce hayvanat bahçesine konuldu.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Becen Mahallesi'nde bir evde maymun beslendiği ihbarını alan müdürlük görevlileri, adrese gitti.

Evde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan, sahiplenilmesi yasak makak maymunu korumaya alındı.

Maymunu Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim eden ekipler, ev sahibine 3 bin lira ceza yazdı.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Veteriner ekibimiz ilk yaptığı kontrolde maymunun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntıya rastlamadı. En az 10 gün karantina süresi var. Bu süreyi tamamladıktan sonra diğer maymunların yanına koyacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Eyüpspor-Altınordu maçının ardındanEyüpspor-Altınordu maçının ardından
Atatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendiAtatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.