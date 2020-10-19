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Kayseri’de Eylül ayında 27 bisiklet yarışı gerçekleştirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, Kayseri’de Eylül ayında 27 bisiklet yarışı gerçekleştirildiğini söyledi.Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, U.C.İ ve Türkiye bisiklet Federasyonu tarafından 03 Eylül 11 Ekim 2020 tarihinde 12 yol 14 MTB 1 DHI yarışı olmak üzere toplam 27 bisiklet yarışı düzenlendiğini açıkladı.

Kayseri’de Eylül ayında 27 bisiklet yarışı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, Kayseri’de Eylül ayında 27 bisiklet yarışı gerçekleştirildiğini söyledi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, U.C.İ ve Türkiye bisiklet Federasyonu tarafından 03 Eylül 11 Ekim 2020 tarihinde 12 yol 14 MTB 1 DHI yarışı olmak üzere toplam 27 bisiklet yarışı düzenlendiğini açıkladı. Lüzumlar, “Kayseri’de düzenlenen uluslararası velo Erciyes bisiklet yarışmaların yapılmasında; Kayseri sayın Valisi Şehmus Günaydın beyefendiye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr Memduh Büyükkılıç beyefendiye, Kayseri Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kayseri Jandarma Komutanlığına, Jandarma Asayiş ve Trafik Şube Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne Ulaşım A.Ş, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş ye Ve emeği geçen tüm kişi kurum ve kuruluşlara, sayın Velo Erciyes Kemal Canfedai ve Sayın Burcu Atlas’a ve Kayseri halkına Türkiye Bisiklet Federasyonu adına şükranlarımızı sunuyoruz teşekkür ederiz” dedi.

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