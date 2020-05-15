Kayseri’de ezanın geç okunması

Kayseri’de dün akşam akşam ezanının 4 dakika geç okunması sonucu vatandaşlar oruçlarını geç açtı. Kayserili Necdet Bekarlar, ezanın geç okunduğunu fark ettiğini söyleyerek, “Hadi hocam artık oku dedim” dedi.

Kayseri’de dün Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19.49’da okunması gereken akşam ezanı 19.53’te okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kayserili vatandaşlar, olayı fark ettiklerini ve oruçlarını açmak için ezanın okunmasını beklediğini söyledi. Mustafa Çorbacı, “Çok zor da olsa ara sıra böyle hatalar olabilir. Ben sinirlenmedim, kızmadım. Bu tür olaylar olabilir. Aslında olmaması gereken bir şey ama olmuş yani yapacak bir şey yok. Kayseri’de daha önce 1 dakika kadar böyle bir durumun yaşandığını hatırlıyorum daha önce” dedi.

Yılmaz Aydın ise “İftar sofrasında otururken ezanın geciktiğini hissettim. Balkona çıktım etrafa baktım ama geciktiğini fark ettim. Ezan okunan kadar iftarımı açmadım. Daha önce Kayseri’de böyle bir durum hiç olmamıştı” ifadelerini kullandı.