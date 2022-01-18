YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

18.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildiKayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Salı

Aslan Eczanesi
Melikgazi
Marmara Eczanesi
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi
Kocasinan
Stad Eczanesi
Melikgazi
Trabzonlu Eczanesi
Kocasinan
Başak Eczanesi
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.