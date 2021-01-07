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Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2021 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli albayın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiası ve hakkındaki ihbar mektubu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan A.Ö. ise suçlamaları reddetti.

Ankara Adliyesinde 17 Aralık 2017'de bir savcının odasına ihbar mektubu bırakıldığını ve mektuptaki ifadelerin iftiradan ibaret olduğunu savunan A.Ö, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'dan yapıldığı öne sürülen 3 grup ardışık aramadaki kişileri ise tanımadığını öne sürdü.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını tamamlaması için duruşmayı erteledi.

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