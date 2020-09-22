YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski astsubay Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ankesör ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Y.S, aramaları hatırlamadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı
AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:19
Öğle
12:36
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gaye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.