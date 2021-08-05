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Kayseri'de FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon: 4 gözaltı

05.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon: 4 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamları oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, öğretmen ve farklı meslek gruplarından 4 kadın zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon: 4 gözaltı

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