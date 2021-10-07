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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

07.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevden ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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