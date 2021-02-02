Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö. duruşma salonunda hakim karşısına çıkarken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö., suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi.



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