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Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası

02.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö. duruşma salonunda hakim karşısına çıkarken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö., suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep ettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanıklar Hüseyin Ş. ve Osman Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

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Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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