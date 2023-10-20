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Kayseri'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi

20.10.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de düzenlenen mitingde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Kayseri Mitingi"ne katılan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, güçlerine güç katmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Devletin gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü belirten Yenişehirlioğlu, "Şunu biliyoruz ki eğer Türkiye Cumhuriyeti, hepimiz ne kadar güçlü olur, birbirimize ne kadar sarılır, birlik ve beraberlik içinde varlığımızı korursak Allah'ın izniyle bu vahşete bir son verme imkanımız var. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu adına konuşan Mehmet Karakaş da İsrail'e tepki göstererek, saldırıların sona ermesini istedi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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