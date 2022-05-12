Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) girişinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, ülkelerinin Kayseri'de temsil edilmesini istemelerinin çeşitli nedenleri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki iş birliğine dikkati çeken Maki, "Finlandiya ile Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok mükemmel ideal ilişkilere sahiptir. Ülkelerimiz pek çok alanda iş birliği içerisindedir. Karşılıklı ilişkilerimiz tarihteki en büyük rekoruna ulaşmış durumda, etkileşimlerimizin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu sene içerisinde Dışişleri Bakanımız Türkiye'ye iki kere ziyarette bulundu." diye konuştu.

Maki, Finlandiya'nın 2024 yılında karşılıklı ticari ilişkileri 3 milyon avro seviyesine çıkarmayı amaçladığını kaydetti.

- Konsolos Pahkasalo'dan ülkelerinde fahri konsolosluk açma daveti

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo ise ülkelerinin Türkiye'de güçlü bir şekilde temsil edildiğini söyledi.

Finlandiya'nın 145 ülkede 180 fahri konsolosu bulunduğunu anlatan Pahkasalo, şöyle devam etti:

"Türkiye hükümetini Finlandiya'da fahri konsolos belirlemeye davet etmek istiyorum. 2016 yılından bu yana Türkiye'nin Finlandiya'da hiç fahri konsolosu yok, fahri konsoloslar ülkenin temsili açısından çok önemli unsurlar. Amacımız, fahri konsolosumuz aracılığıyla kentteki iş insanlarıyla buluşup çeşitli olanakları kollamak. İkinci amacımız da Finlandiya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak. Finlilerin şu an Kapadokya'yı keşfettiğini sanmıyorum. 1999 yılında Türkiye'de görev yaptım, öncesinde Kuveyt ve Irak'ta görevlerim oldu. Irak'taki sıkıntılı zamanlarda Türkiye aracılığıyla Finli vatandaşlarımızı ülkemize getirebilmiştik."

Fahri Konsolos Murat Sert de masalsı bir coğrafyaya sahip Finlandiya ile yeni iş birliklerini geliştirmek gerektiğini belirtti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecine destek veren Finlandiya ile ilişkilerini ve uluslararası alandaki iş birliğini geliştirdiğini kaydetti.

Kayseri'den 10 firmanın Finlandiya'ya maden ürünleri, elektrikli ev aletleri ve demir-çelikten mamul eşya ihracatı yaptığını anlatan Büyüksimtci, fahri konsolosluğun dış ticaret hacmini daha da artıracağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından fahri konsolosluğun açılışı yapıldı.

