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Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

18.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de firari 6 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 6 ay 20 gün ile 8 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

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