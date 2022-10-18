Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de firari 6 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 6 ay 20 gün ile 8 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz