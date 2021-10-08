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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

08.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Melikgazi ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. da Kocasinan ilçesinde bir adreste gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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