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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

04.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, ilçedeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemleri sürüyor.

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