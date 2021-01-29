Kayseri’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtilerek vatandaş çatı uçması ve soba zehirlenmesi konularında uyarıldı.

Yapılan açıklamada güney ve güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli ve tam fırtınanın kent ve çevrelerinde 30 Ocak tarihinde etkili olacağı bildirilirken rüzgarın saatteki hızının yüksek yerlerde 89-102 kilometre olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlar, çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi ile soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

