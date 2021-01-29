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Kayseri’de fırtına bekleniyor

29.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtilerek vatandaş çatı uçması ve soba zehirlenmesi konularında uyarıldı.
Yapılan açıklamada güney ve güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli ve tam fırtınanın kent ve çevrelerinde 30 Ocak tarihinde etkili olacağı bildirilirken rüzgarın saatteki hızının yüksek yerlerde 89-102 kilometre olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlar, çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi ile soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erülgen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erdoğmuş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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