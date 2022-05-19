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Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

19.05.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Tuna Kavşağı'ndan başladı.

Gençler ve ailelerinin katıldığı yürüyüşte yaklaşık 70 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılanlar, marşlar eşliğinde 2 kilometreye yakın yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldı yürüyüşün ardından meydanda sanatçı Özgün tarafından konser verildi.

Sevilen şarkıları seslendiren Özgün'e meydanı dolduran sanatseverler eşlik etti.

Büyükkılıç, konserde sanatçı ile oğlu Ediz'e Kayserispor forması hediye etti.

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