YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de gün batımı büyüledi

Kayseri’de gün batımı büyüledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.Saat 17.00’da güneşin etkisini kaybetmesi ile birlikte ufku kaplayan kızıllık şehrin bir çok noktasından görüntülendi.

Kayseri’de gün batımı büyüledi

Kayseri’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Saat 17.00’da güneşin etkisini kaybetmesi ile birlikte ufku kaplayan kızıllık şehrin bir çok noktasından görüntülendi. Kayseri’de soğuklar etkisini göstermeye başlarken, gün batımında ortaya çıkan görüntü içleri ısıttı. Güneşin etkisini kaybetmesinin ardından sokak lambalarının da yanması ile birlikte ufku kaplayan kızıllık dikkat çekti. Özellikle şehir merkeziden Hasandağı bölgesine doğru beliren ve tüm ufku kaplayan kızıllığı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, alışık olmadıkları bu güzelliği ölümsüzleştirdi.

Kayseri’de gün batımı büyüledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.