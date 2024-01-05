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Kayseri'de Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

05.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Daha sonra İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Salih el-Aruri ve tüm Filistinliler için Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına açıklama yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, 1948 yılında başlayan İsrail terörünün üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen her geçen gün şiddetini artırarak devam ettiğini belirtti.

7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzelinin vahşice şehit edildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hiroşima’ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. Geride bıraktığımız 3 ayda Gazze’de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi, evleri, iş yerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılmaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah’tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler."

Konuşmaların ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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