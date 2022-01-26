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Kayseri'de hayvanat bahçesinin sakinlerine kış aylarına özel bakım yapılıyor

26.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak iklim hayvanlarına soğuktan etkilenmemeleri için enerji oranı yüksek besinler veriliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesindeki hayvanlara, soğuk hava dolayısıyla özel beslenme programı uygulanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 153 türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki sevimli misafirlere kış aylarında da ilgiyle bakılıyor.

Hayvanat bahçesinde özellikle sıcak iklim hayvanlarının kış aylarında soğuktan çok etkilenmemesi için tedbir alınıyor.

Karın etkili olduğu kentte, bahçede kış rasyonu (Bir hayvanın 24 saatlik periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) uygulanıyor.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak rasyonların içerisindeki ürün sayısı artırılırken, enerji oranı daha yüksek besinlerle takviye ediliyor.

Barınak ısıları hayvanların biyolojisine uygun ısıtma sistemleriyle, yaşam şartlarına elverişli duruma getiriliyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 2021 yılında 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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