Kayseri'de hazine arazisine 4 ton patates tohumu ekildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Bölge Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bünyan Ziraat Odası iş birliğiyle 12 dönümlük hazine arazisine patates ekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim töreninde, Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Bölge Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak hazır bulundu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda "ülkede ekilmemiş bir karış toprak boş kalmayacak" prensibiyle hareket ettiklerini belirtti.

Kayseri Bölge Açık Ceza İnfaz Kurumunun talebi üzerine Niğde Patates Araştırma Enstitüsünden ücretsiz olarak 4 ton patates tohumluğu temin edildiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ziraat Odası Başkanımız da traktör ve ekipman ihtiyaçlarını karşıladı. Bugün de tesadüftür ki Dünya Çiftçiler Günü. Bu vesileyle başta ilimiz çiftçileri olmak üzere ülkemizdeki tüm çiftçilerimizin gününü kutluyoruz. Hazreti Adem'den kıyamete kadar sürecek olan bu mesleğin temsilcilerinin yediğimiz ekmekte, içtiğimiz sütte, giydiğimiz kıyafette emeği ve alın teri var. Biz de teşkilat olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da çiftçilerimizin her zaman yanındayız."

Ekim işleminde mahkumlar da görev aldı.

