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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 22 kişi yakalandı

30.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 22 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4'ü firari hükümlü 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı kilitleri kırılarak ikametgahlardan ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 12 adrese 60 ekipte görevli 125 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü ile aranan 18 zanlı yakalandı.

Hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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