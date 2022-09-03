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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

03.09.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Türk Telekom'a ait kabloların çalınması, iş yerinden ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Kayseri hırsızlık

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