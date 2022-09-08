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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

08.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan 5 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden birinin 2 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri hırsızlık operasyon

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