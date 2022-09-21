YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı

21.09.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tornavida ve İngiliz anahtarıyla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve güven timlerinin şüphesi üzerine yakalanan zanlının üstünden tornavida ve İngiliz anahtarı çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesindeki Kiçiköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan kişinin hırsızlık suçundan aranan E.T. olduğu tespit edildi.

Zanlının üst aramasında, 2 tornavida, 1 İngiliz anahtarı, 1 SIM kart ve 1 şeker kutusu ile 8,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandıMuğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandı
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandıKocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri hırsızlık

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:37
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:04
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.