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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

14.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Rahman Sokağı'nda park halindeki hafif ticari aracın çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntüden kimliği tespit edilen zanlı M.G, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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