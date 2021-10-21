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Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

21.10.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi ile hırsızlık mallarını satın alan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 5 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar A.S. (26), A.Ö. (26), L.R. (31), AC. (18) ve T.E. (29) ile hırsızlık mallarını satın alan H.U. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda bulunan 3 bin lira değerindeki çalıntı giyim eşyası sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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