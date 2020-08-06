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Kayseri’de HTŞ, FETÖ\PYD ve IŞİD mensubu 5 kişi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan çalışmalarda, HTŞ, FETÖ\PYD ve IŞİD mensubu olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı’nın, Temmuz ayı faaliyetlerinde terör ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda, HTŞ, FETÖ/PDY ve IŞİD terör örgütü suçlarından 9 olayda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan çalışmalarda, HTŞ, FETÖ\PYD ve IŞİD mensubu olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nın, Temmuz ayı faaliyetlerinde terör ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda, HTŞ, FETÖ/PDY ve IŞİD terör örgütü suçlarından 9 olayda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si ise serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü asayiş çalışmalarında 98 kasten yaralama olayında yakalanan 168 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. 12’si evden, 6’sı otodan, 5’i bağ evlerinden, 2’si kurumlardan, 1’i iş yerinden hırsızlık ve 3’ü motosiklet, 1’i oto hırsızlığı olmak üzere 32 olayda yakalanan 14 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 8 ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ile ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak’, 5 mali suç, 2 5015 sayılı kanuna muhalefet, 3 5307 sayılı kanuna muhalefet, 5 kültür ve tabiat varlığı kanununa muhalefet, 1 5607 sayılı kanuna muhalefet (İçine tütün doldurulmuş makaron), 2 siber suç, 2 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere, 28 olayda toplam 40 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan operasyonlarda 296 adet bakır sikke, 1 adet heykel, 2 bin 11 kök kenevir, 41 gram kubar esrar, 39 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 8 adet sahte fatura, 4 adet dedektör, bin 720 adet tütün doldurulmuş makaron ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca jandarma ekipleri tarafından Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi ve vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, sosyal izolasyon kurallarının uygulanması amacıyla kapatılan yada kısıtlanan lokanta, restoran, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, rekreasyon alanı, oyun salonu vb. işyerleri ile park/bahçe vb. umuma açık yerler sürekli olarak kontrol edilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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