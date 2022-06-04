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Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

04.06.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan belediye zabıta müdürlüklerinin katılımıyla, hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi, 11 iş yerine ise ruhsatsız olarak faaliyetine devam etmesinden dolayı zabıta ekiplerince ihtarname düzenlendi.

Mühür bozmadan 8 iş yerine işlem yapan ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 60 metre kablo buldu.

İşlemlerin ardından kablo ilgili kuruma teslim etti.

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