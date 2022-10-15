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Kayseri'de husumetlisini öldüren zanlı yakalandı

15.10.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de husumetlisini öldüren zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül'de yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli B.T'nin merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, düzlendikleri operasyonda B.T'yi yakaladı.

Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde, 13 Eylül'de, aralarında husumet bulunan B.T. tarafından silahla ağır yaralanan B.E. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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