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Kayseri'de içinde 61 bin avro olan kasayı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

22.03.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de içinde 61 bin avro olan kasayı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de içinde 61 bin avronun bulunduğu çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir adresten çelik kasa çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen hırsızlık zanlıları S.A, E.A. ve E.A'nın yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evin bahçesinde yapılan aramada çelik kasanın gömüldüğü tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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