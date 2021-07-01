YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

01.07.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda kent merkezinde apartman dairelerine balkon kapısını ve pencereleri zorlayarak giren, evlerden ziynet eşyası ve para çalan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile olay yerlerinden toplanan delilleri inceledi.

Kimliği belirlenen İ.A. saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdıKayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:20
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.