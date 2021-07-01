Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda kent merkezinde apartman dairelerine balkon kapısını ve pencereleri zorlayarak giren, evlerden ziynet eşyası ve para çalan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile olay yerlerinden toplanan delilleri inceledi.

Kimliği belirlenen İ.A. saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

