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Kayseri’de iki araç kavşakta çarpıştı; 6 kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ACP 789 plakalı araç ile 38 LC 673 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kayseri’de iki araç kavşakta çarpıştı; 6 kişi yaralandı

Kayseri’de iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ACP 789 plakalı araç ile 38 LC 673 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’de iki araç kavşakta çarpıştı; 6 kişi yaralandı

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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