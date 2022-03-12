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Kayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandı

12.03.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari kadın hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile "yağma" suçundan 4 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.S'nin saklandığı adresleri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ve D.S. cezaevine gönderildi.

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