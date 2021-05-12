Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Danişmend Gazi Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Taraflardan G.B. ile kardeşi B.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği O.D. ile Y.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. Çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteği ile mahallede geniş önlem alan ekipler, şüphelilerden G.B'yi gizlendiği metruk binada yakaladı.
B.B'yi arama çalışmaları devam ediyor.
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