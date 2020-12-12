YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.12.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

Rüştü Bayram Caddesi'nde yaşayan M.E. (65) ve F.E'den (73) gün boyunca haber alamayan yakınları, eve girdi.

İki kardeşi evde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, 2 erkek kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, F.E'nin eşinin iki gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:40
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.