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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 22:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 PU 6462 ve 38 TK 871 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 38 TK 871 plakalı araçta bulunan Murat Yıldırım (41), İsmail Aslan (30), Mikail Aslan (27) ve İsrafil Aslan'ı (29) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralılardan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İsrafil Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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4 Yaralı Kayseri Trafik Kazası

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