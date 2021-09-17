Kayseri'de iki tarihi Tevrat ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki tarihi kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambar Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A, Y.A, N.D. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.



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