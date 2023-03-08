Kayseri'de ikinci kattan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katının penceresinden bir kişinin yere düştüğünü gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada binadan kaçan 2 şüpheliyi fark edip kovalamaca sonucu yakalayan vatandaşlar, zanlıları polise teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Binanın alt katında iş yeri bulunan Mumin Canşahin, AA muhabirine, olay esnasında dışarıda bulunduğunu ve bir gürültü duyunca önce deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

O esnada dükkanın yan tarafına bir gencin düştüğünü gördüğünü anlatan Canşahin, "Ambulansı aradık. İki kişi bahçeden kaçmaya çalıştı. Araba ile peşine düştük. Kahvehaneden arkadaşlar da peşine düştü. Onlar parkın içinde kovalarken biz köprünün altında sıkıştırdık. O iki kişiyi tuttuk, polise teslim ettik." diye konuştu.

