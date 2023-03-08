YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de ikinci kattan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

Kayseri'de ikinci kattan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

08.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir binanın ikinci katından atıldığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katının penceresinden bir kişinin yere düştüğünü gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada binadan kaçan 2 şüpheliyi fark edip kovalamaca sonucu yakalayan vatandaşlar, zanlıları polise teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Binanın alt katında iş yeri bulunan Mumin Canşahin, AA muhabirine, olay esnasında dışarıda bulunduğunu ve bir gürültü duyunca önce deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

O esnada dükkanın yan tarafına bir gencin düştüğünü gördüğünü anlatan Canşahin, "Ambulansı aradık. İki kişi bahçeden kaçmaya çalıştı. Araba ile peşine düştük. Kahvehaneden arkadaşlar da peşine düştü. Onlar parkın içinde kovalarken biz köprünün altında sıkıştırdık. O iki kişiyi tuttuk, polise teslim ettik." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’nin ‘Şoför Nebahati’Kayseri’nin ‘Şoför Nebahati’
Tokatlılar Gölbaşı'nın yaralarını sarıyorTokatlılar Gölbaşı'nın yaralarını sarıyor
Samsun’da trafik kazası: 8 yaralıSamsun’da trafik kazası: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.