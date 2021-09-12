Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ş.A.A, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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