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Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

12.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ş.A.A, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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