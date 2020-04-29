YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de ilk kez online basın toplantısı yapıldı

Kayseri’de ilk kez online basın toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Korona virüsten etkilenen işletmeler için uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Kayseri’de ilk defa video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Kayseri’de ilk kez online basın toplantısı yapıldı

Korona virüsten etkilenen işletmeler için uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Kayseri’de ilk defa video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Nefesimiz yetene kadar nefes vereceğiz" dedi.
Toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile basın mensupları video konferans yöntemi kile toplantıya katıldı.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 27 Nisan Pazartesi günü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Denizbank Genel Müdürlüğü arasında Nefes Kredisi imzaları atıldı. Kayseri’de bu zor süreçte yaşanan sıkıntılara çözüm sağlamak amacıyla odalar ve borsalar olarak katkı sağlamak istedik. Koronavirüs salgınından etkilenen işletmeler için Anadolu’nun ticaret merkezi Kayseri’de de nefes kredisinin kullanması için çalışıyoruz. 20 bine yakın üyemiz var. Nefesimiz yetene kadar nefes vereceğiz. Çoğunluk üyemizin kullanması için üst limiti 50 bin TL olarak yaptık" dedi.
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, “Korona virüs salgını tüm dünya ekonomilerinde ciddi krize sebep oldu. Bu süreçten olumsuz etkilenen iş hacimleri yüzde 50 oranında düşen, işletmelerini geçici olarak kapatmak zorunda olan üyeler oldu. Bu üyelere nefes aldırmak için TOBB 365 oda ve borsanın katkısı ile yeni bir çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz yıllarda 6 defa nefes kredisi gerçekleştirilmişti. Biz de üyelerimizin finans imkanına kavuşmaları amacıyla yeni nefes kredisi çalışmasını sunduk.
Nefes kredisinden yararlanmak isteyen üyelerimiz Kayseri Sanayi Odası faaliyet belgesi ile online ve ücretsiz alarak banka şubelerine başvurabilecekler ve azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. Odamıza gelmelerine gerek yok, başvurusu için internet üzerinden web sitemizden alabilirler. Anlaşılan bankanın herhangi bir şubesine giderek başvurularını yapabilirler. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise, “Dönem birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken dönem. Türkiye olarak başından beri pandemi döneminde başarılı bir sınav verdiğimizi, ciddi anlamda dünyaya bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kayseri üzerinde pandemi şartları doğrultusunda 12.00-17.00 arasında açıyorduk. Özel bir bankayız ama biz bir kamu görevi yapıyoruz. İlk günden itibaren hizmetimize ara vermedik. Nefes kredisinin getirdiği büyük sorumluluk sonrasında şubelerimizi 09.00-17.00 arasında hizmet verebilir hale getirdik. Kayseri’de 10 adet şubemiz var. Hepsi oda ve borsa üyelerimize hizmet veriyor durumundalar. Banka olarak bu yılı kar yılı olarak değil ar yılı olarak düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın “Bize tele konferansla basın toplantısı yapacaksınız derseler buna inanamazdık. Gelişen şartlar ve teknoloji bunları mümkün kılıyor. Sanayi ve Ticaret Odasının üyelerinin ayakta kalması ekonomiyi de ayakta tutacak. Bazı işletmeler iki meslek grubun da üye. Bunlar başvurularını hangi kurumdan alacaklar? Kayseri’ye ne kadar limit ayrıldı. Üst veya alt limit var mı?” sorusu üzerine, Cem Turgut Gelgör, “Şartlar özellikle odalar ve borsalar üzerinde değişmiyor. Limitlerde oda ve borsalar bazında değişiklik olabilir. Bizim için nereden belge alırsa başvurularını yapabilirler. TOBB’un üyesi olduğu herhangi bir oda veya borsadan getirebilir. Limitler konusunda TOBB’un belirttiği limitler var. Odaların verdiği mevduat desteği var bunun 10 katı kadar limit var. Limitlerimiz yeterli görünüyor. Bu dönemde de sıkıntı yaşamadan nefes kredisini temin edebiliriz. Başvurularımız başladı" cevabını verdi.

Kayseri’de ilk kez online basın toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.