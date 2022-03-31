Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi Kurukaya Sokak'ta 14 katlı bina inşaatında bekçilik yapan H.S. (77), asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinin ardından H.S'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

H.S'nin, yüksek katlardan asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.



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