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Kayseri’de intihar; kafasına silahla ateş eden kadın ağır yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kafasına ateş ederek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Emir Mahallesi 4424 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma girdiği öğrenilen Z.H.(43), silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Kayseri’de intihar; kafasına silahla ateş eden kadın ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kafasına ateş ederek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Emir Mahallesi 4424 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma girdiği öğrenilen Z.H.(43), silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’de intihar; kafasına silahla ateş eden kadın ağır yaralandı

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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