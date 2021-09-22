Kayseri'de iş yeri sahibini yaralayan kiracıya hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuaförlük yaptığı dükkanın kirası nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibini darbedip bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık İ.E, müşteki sanık O.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, İ.E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama", O.A'nın ise "yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık İ.E, verilecek her türlü karara saygılı olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık O.A. da suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İ.E'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, "yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık O.A'yı da "yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Merkez Melikgazi ilçesinde 23 Temmuz 2020'de O.A. ile dükkanının kirasını ödemediğini öne sürdüğü İ.E. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, kiracısının sehpayla vurmasıyla başından yaralanan O.A. da bıçakla İ.E'yi yaralamıştı. 1 Aralık 2020'de ikili arasında iş yerinde yaşanan ikinci kavgada İ.E, dükkan sahibini bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan İ.E. tutuklanmıştı.

