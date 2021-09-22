YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de iş yeri sahibini yaralayan kiracıya hapis cezası

Kayseri'de iş yeri sahibini yaralayan kiracıya hapis cezası

22.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iş yeri sahibini yaralayan kiracıya hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuaförlük yaptığı dükkanın kirası nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibini darbedip bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık İ.E, müşteki sanık O.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, İ.E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama", O.A'nın ise "yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık İ.E, verilecek her türlü karara saygılı olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık O.A. da suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İ.E'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, "yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık O.A'yı da "yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Merkez Melikgazi ilçesinde 23 Temmuz 2020'de O.A. ile dükkanının kirasını ödemediğini öne sürdüğü İ.E. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, kiracısının sehpayla vurmasıyla başından yaralanan O.A. da bıçakla İ.E'yi yaralamıştı. 1 Aralık 2020'de ikili arasında iş yerinde yaşanan ikinci kavgada İ.E, dükkan sahibini bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan İ.E. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
Kayserisporlu oyuncu Carole: "Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz"Kayserisporlu oyuncu Carole: "Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:36
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Demet Eczane
Kocasinan
Kılıç Eczane
Melikgazi
Kübra Eczane
Kocasinan
Neşe Eczane
Melikgazi
Selin Erdem Eczane
Kocasinan
Aysunilgün Eczane
Talas
Hisar Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.