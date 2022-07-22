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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.07.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi Doğu Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat malzemeleri satılan iş yerinin deposunda bulunan malzemelerin çalınması üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından olayın şüphelisi Y.A. (26) tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.

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