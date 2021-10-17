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Kayseri'de jandarma trafik kontrolünde baklava ve çikolata ikram etti

17.10.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de jandarma trafik kontrolünde baklava ve çikolata ikram etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, trafik kontrolünde Mevlit Kandili dolayısıyla sürücü ve yolculara baklava ve çikolata ikram etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde trafik kontrolü gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Eskitürk'ün de katıldığı denetimde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu broşürler dağıtıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, Mevlit Kandili dolayısıyla baklava ve çikolata ikramında bulundu.

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