Kayseri'de jandarma trafik kurallarını çocuklara pedallı arabalarla öğretiyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması, kurallar hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmeleri amacıyla mobil trafik eğitim tırlarıyla eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ile Kocasinan ilçelerindeki ilk ve ortaöğretim okullarında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulunda devam eden eğitimlerde, tırdaki mobil sınıfta trafik kurallarıyla ilgili teorik bilgiler verilip videolar izletildi.

Okulun bahçesine kurulan parkurda ise gruplar halinde pedallı arabalara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Etkinliğe katılan çocuklara, trafik kurallarını anlatan boyama kitabı dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de programa katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Program, Develi, Bünyan ve İncesu ilçelerindeki okullarda devam edecek.

