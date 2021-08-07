YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

07.08.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, demir yolundan farklı tarihlerde kablo çaldığı tespit edilen şüpheliler A.K, T.Ç. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
Sevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken kararSevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken karar
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu:Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Beyazşehir Eczane
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczane
Melikgazi
Gülçin Eczane
Melikgazi
Kent Eczane
Melikgazi
Korkmaz Eczane
Kocasinan
Mermerkaya Eczane
Kocasinan
Özlem Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.