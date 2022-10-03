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Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03.10.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir adres ve bir kamyona düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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